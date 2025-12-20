Inter News 24 Bologna Inter, l’infortunio di Federico Bernardeschi è piuttosto serio: frattura alla clavicola e lungo stop per l’ex esterno della Juventus. Brutte notizie per il club rossoblù all’indomani della semifinale di Supercoppa Italiana disputata a Riyadh. Gli accertamenti clinici effettuati su Federico Bernardeschi, l’estroverso esterno offensivo dotato di grande tecnica e visione di gioco, hanno confermato i timori dello staff medico emiliano. Il calciatore ha riportato una frattura angolata della clavicola sinistra in seguito a un duro scontro di gioco avvenuto durante il match contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, infortunio serio per Bernardeschi: i tempi di recupero

