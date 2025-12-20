Bologna Inter Chivu | I rigori una lotteria mi tengo la personalità dei miei Lautaro in panchina perché…

Raggiunto dai microfoni di SportMediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana di Riad, Cristian Chivu ha commentato con lucidità e orgoglio l’eliminazione dell’Inter ai calci di rigore contro il Bologna. Sulla lotteria dal dischetto, il tecnico nerazzurro è stato chiaro: “I rigori sono una lotteria. A me basta vedere il coraggio di alzare il braccio e andare a calciarli. Non è qualcosa che si allena davvero, sono emozioni difficili da gestire. Io mi prendo la personalità di questi ragazzi: sono campioni e hanno fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Hanno messo in campo tante cose che voglio sempre vedere dalla mia squadra”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

