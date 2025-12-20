Bologna in finale di Supercoppa Inter battuta ai rigori

Il Bologna ha conquistato la finale di Supercoppa dopo aver sconfitto l’Inter ai calci di rigore, concludendo i tempi regolamentari sull’1-1. La partita, giocata venerdì 19 dicembre, ha visto un equilibrio tra le due squadre, che ha portato alla decisione ai rigori. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il club rossoblù in questa competizione. Bologna in finale di Supercoppa, Inter battuta ai rigori.

(Adnkronos) – Il Bologna vola in finale di Supercoppa. I rossoblù hanno battuto l'Inter oggi, venerdì 19 dicembre, nella seconda semifinale imponendosi ai calci di rigore dopo che i novanta minuti si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Al vantaggio immediato di Thuram nel primo tempo aveva risposto il rigore trasformato da Orsolini nella ripresa. Dal dischetto una serie infinita di errori da parte di entrambe le squadre, con l'ultimo, decisivo?, che è stato quello di Bonny. Freddissimo invece Immobile, che ha trasformato il quinto rigore e ha portato il Bologna in finale di Supercoppa. Il Bologna affronterà quindi lunedì nella finale di Supercoppa il Napoli, che ha battuto il Milan 2-0 nell'altra semifinale.

Bologna-Inter 1-1 (3-2 dcr), risultato finale della partita di Supercoppa: decisivo Immobile dal dischetto - 1 al 90', gol di Thuram e Orsolini, sono serviti i tiri dal dischetto dove ha deciso il penalty di ... fanpage.it

Bologna in finale, Il Gazzettino: "Inter ko ai rigori". E bufera sugli insulti di Allegri a Oriali - Il taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna de Il Gazzettino è dedicato alla Supercoppa Italiana. tuttomercatoweb.com

NEXT MATCH: NAPOLI-BOLOGNA! Finale di Supercoppa Italiana / Lunedì 22 Dicembre, ore 20. #ForzaNapoliSempre #EASPORTSFCsupercup #NapoliBologna #sscnapoli24h #sscnapoli - facebook.com facebook

Supercoppa Italiana, le designazioni di #Napoli- #Bologna: #Colombo dirigerà la finale x.com

