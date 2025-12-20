L’ Inter manca la terza finale consecutiva di Supercoppa a Riad, il primo pareggio stagionale ha il verdetto della sconfitta. Novanta minuti di sostanziale superiorità non sortiscono effetti, e se Martinez manda un chiaro messaggio a Sommer, le responsabilità se le dividono Bisseck e Chivu. Il primo provoca un altro rigore, il secondo rinuncia a Zielinski dal dischetto e Bastoni, Barella e Bonnny lo tradiscono. "Non si possono creare tante occasioni e non arrivare al traguardo. Ai rigori non riusciamo a sbloccarci, era capitato anche con l’Atletico Madrid" la lucida constatazione di Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, gioia di rigore. L’Inter spreca, Immobile no. Un’altra finale per Italiano

Bologna, penalty joy. Inter wastes, Immobile doesn't. Another final for Italiano. - The Nerazzurri took the lead early through Thuram, but Orsolini responded from eleven meters. sport.quotidiano.net