Bologna gioia di rigore L’Inter spreca Immobile no Un’altra finale per Italiano
L’ Inter manca la terza finale consecutiva di Supercoppa a Riad, il primo pareggio stagionale ha il verdetto della sconfitta. Novanta minuti di sostanziale superiorità non sortiscono effetti, e se Martinez manda un chiaro messaggio a Sommer, le responsabilità se le dividono Bisseck e Chivu. Il primo provoca un altro rigore, il secondo rinuncia a Zielinski dal dischetto e Bastoni, Barella e Bonnny lo tradiscono. "Non si possono creare tante occasioni e non arrivare al traguardo. Ai rigori non riusciamo a sbloccarci, era capitato anche con l’Atletico Madrid" la lucida constatazione di Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Bologna Inter 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigore
Leggi anche: Bologna Inter LIVE 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigore
Bologna, penalty joy. Inter wastes, Immobile doesn't. Another final for Italiano. - The Nerazzurri took the lead early through Thuram, but Orsolini responded from eleven meters. sport.quotidiano.net
Bologna, Italiano: "Il rigore è lo stesso che abbiamo subito contro la Roma: va accettato" - Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della vittoria del Bologna contro il Genoa nella quarta giornata della Serie A 2025/26 (2- tuttomercatoweb.com
La gioia e l'analisi di Italiano Le sue parole dopo Bologna Inter - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.