Bologna febbre Supercoppa | da Roma a Riyadh un' altra finale per sognare ancora

Bologna, 20 dicembre 2025 – Da Roma a Riyadh. Quel treno, o aereo in questo caso, chiamato sogno, è ripartito. E una fermata già l’ha fatta, proprio a Riyadh, una prima sosta che ha portato i rossoblù di Vincenzo Italiano ad un’altra finale da vivere e da provare a vincere. A otto mesi dalla sera dei miracoli all’Olimpico, sarà il King Saud University Stadium lunedì sera (contro il Napoli, ore 20 italiane, arbitra Andrea Colombo ) il teatro di un’altra fiaba, che si spera possa avere un altro lieto fine. Dal cielo romano alle notti arabe, il Bologna può e deve sognare. Perché arrivati fino a qui, non costa nulla ed è giusto che Orsolini e compagni possano inseguire ancora la gloria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

