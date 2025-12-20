Bologna come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti
Federico Bernardeschi si è infortunato durante la partita tra Bologna e Inter, costringendolo a lasciare il campo nel primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. Al momento, le sue condizioni sono oggetto di attenzione e monitoraggio. Di seguito, si forniscono gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione e il suo recupero. Bologna, come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti
Bologna, le condizioni di Bernardeschi dopo il brutto stop con l’Inter: ecco tutti gli aggiornamenti e le ultimissime Serata amara per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare il campo nel finale del primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. L’esterno del Bologna ha riportato un brutto colpo in seguito a uno scontro di gioco, cadendo male . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Bologna, infortunio Bernardeschi: oggi gli esami, salterà la finale col Napoli - Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla ... tuttonapoli.net
Bologna, infortunio alla spalla per Bernardeschi: oggi esami in Arabia - Nonostante la gioia per la vittoria sull'Inter ai rigori in casa Bologna c'è apprensione per le condizioni di Federico Bernardeschi, costretto a uscire nel corso del primo tempo di gioco della ... fantacalcio.it
