Bologna come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Federico Bernardeschi si è infortunato durante la partita tra Bologna e Inter, costringendolo a lasciare il campo nel primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. Al momento, le sue condizioni sono oggetto di attenzione e monitoraggio. Di seguito, si forniscono gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione e il suo recupero. Bologna, come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Bologna, infortunio Bernardeschi: oggi gli esami, salterà la finale col Napoli - Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla ... tuttonapoli.net

Bologna, infortunio alla spalla per Bernardeschi: oggi esami in Arabia - Nonostante la gioia per la vittoria sull'Inter ai rigori in casa Bologna c'è apprensione per le condizioni di Federico Bernardeschi, costretto a uscire nel corso del primo tempo di gioco della ... fantacalcio.it

BOLOGNA BATTE INTER AI RIGORI! CHIVU #news #interbologna #supercoppa #supercoppaitaliana #inter

Bologna, Bernardeschi sostituito per un trauma alla clavicola sinistra: la nota del club x.com

Tegola Federico Bernardeschi per il Bologna. L’ex Juve, autore fin qui di un’ottima prestazione, ha dovuto lasciare il campo al 40’ a causa di un problema alla spalla. “Mister, si è rotto la spalla”, è l’allarmante messaggio arrivato alla panchina di Italiano da Ors - facebook.com facebook

