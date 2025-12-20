Bologna Bernardeschi fuori dalla finale di Supercoppa | frattura e lungo stop per il numero 10
Bologna, 20 dicembre 2025 – Il Bologna va in finale di Supercoppa Italiana ma perde un altro pezzo della rosa. Federico Bernardeschi non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano nell’ultimo atto di questo mini-torneo in terra araba dopo che l’infortunio patito alla spalla durante la semifinale contro l’Inter si è rivelato più grave del previsto. Bologna, febbre Supercoppa: da Roma a Riyadh, un'altra finale per sognare ancora Il numero 10 rossoblù era uscito dal campo nel secondo tempo visibilmente dolorante, con Riccardo Orsolini a chiamare il cambio per il compagno di squadra mimando subito il peggio, come se lo stesso Bernardeschi sentisse già “qualcosa di rotto”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
