Bologna, 20 dicembre 2025 – Il Bologna va in finale di Supercoppa Italiana ma perde un altro pezzo della rosa. Federico Bernardeschi non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano nell’ultimo atto di questo mini-torneo in terra araba dopo che l’infortunio patito alla spalla durante la semifinale contro l’Inter si è rivelato più grave del previsto. Bologna, febbre Supercoppa: da Roma a Riyadh, un'altra finale per sognare ancora Il numero 10 rossoblù era uscito dal campo nel secondo tempo visibilmente dolorante, con Riccardo Orsolini a chiamare il cambio per il compagno di squadra mimando subito il peggio, come se lo stesso Bernardeschi sentisse già “qualcosa di rotto”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Bernardeschi fuori dalla finale di Supercoppa: frattura e lungo stop per il numero 10

Leggi anche: Bernardeschi ko in Supercoppa: frattura alla clavicola e stop forzato

Leggi anche: È l'ora di Bernardeschi: il Bologna ha fede nei colpi da numero 10

Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori - Le serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, con la conquista della finale di Supercoppa Italiana battendo ai rigori l'Inter, ma anche. tuttomercatoweb.com