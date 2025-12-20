Bologna, aggiornamento sulle condizioni di Bernardeschi dopo il ko con l’Inter: il comunicato del club felsineo Serata amara per Federico Bernardeschi, costretto ad abbandonare il campo nel finale del primo tempo della semifinale di Supercoppa Italiana. L’esterno del Bologna è caduto malamente dopo un duro scontro di gioco, un episodio che ha subito fatto temere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, arriva il comunicato sulle condizioni di Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter: i dettagli

Leggi anche: Bologna, come sta Bernardeschi dopo l’infortunio contro l’Inter? Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Infortunio Cuadrado, niente sfida da ex contro l’Inter per l’esterno del Pisa? Cosa filtra sulle sue condizioni e il comunicato del club

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Bologna arriva “Prossemica”: un viaggio teatrale tra centro e periferia per riscoprire l’abitare; Bernardeschi out al 38' per infortunio a clavicola; Comunicato Regione: Innovazione e ricerca. Big data e contrasto al cambiamento climatico, oggi al DAMA Tecnopolo di Bologna arriva ufficialmente l’Università dell’ONU, con l’Istituto per l'Intelligenza artificiale (UNU-AI), prima Facoltà delle Nazioni Unite in It; Bologna, il questore Sbordone trasferito a Venezia. La gestione delle piazze e le critiche dal centrodestra. Al suo posto arriva Bonaccorso.

Bologna, dimesso Vincenzo Italiano: “Condizioni buone”. Il comunicato del club - Vincenzo Italiano – allenatore del Bologna – è stato dimesso questa mattina dal policlinico S. ilfattoquotidiano.it

Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite: situazione in miglioramento - È questo quanto si apprende dal comunicato del Bologna, diramato in mattinata. gianlucadimarzio.com

Bologna, lesione del retto femorale destro per Immobile - Il Bologna comunica l’entità dell’infortunio di Immobile: lesione di secondo grado e rientro a fine ottobre. gianlucadimarzio.com

SUPERCOPPA ITALIANA 2025 Il Bologna Fc 1909 è in finale della #EAFCsupercup, dopo aver superato nella semifinale l'Inter a seguito dei calci di rigore. Avanti dopo meno di due minuti i neroazzurri con il gol di Thuram. Il pari del Bologna arriva dopo cons - facebook.com facebook

@RickyTrevisani: "Il #Bologna arriva meno conosciuto dagli arabi, meno appealing per il tifo, ma può mettere in difficoltà sia l' #Inter, sia chi l'affronterebbe in un'eventuale finale e, normalmente, #Italiano va in finale" x.com