Dopo due secondi posti consecutivi, Francesco Friedrich rimette le cose in chiaro e torna a dettare legge nel bob a 2. Sulla pista lettone di Sigulda terzo appuntamento per la specialità in Coppa del Mondo nella stagione e trionfo per il tedesco. Il campione olimpico ha costruito il successo grazie a una prima manche strepitosa, nella seconda discesa. Il cronometro finale si è fermato sull’1:38.97, più che utile per battere il connazionalerivale Johannes Lochner. Il dominatore della stagione fino ad ora si è fermato a 23 centesimi dal vincitore odierno. A completare un podio tutto tedesco ci ha pensato il giovane Adam Ammour a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, Patrick Baumgartner chiude ottavo in rimonta nel 2 di Sigulda. Altra tripletta tedesca

Leggi anche: Bob: il podio è ancora ad un passo per Patrick Baumgartner. A Lillehammer altra tripletta tedesca nel 4

Leggi anche: Bob: Johannes Lochner centra la doppietta a Igls. Altra tripletta tedesca, Baumgartner staccato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La spinta iniziale è tutto: dentro la preparazione fisica di Patrick Baumgartner; Baumgartner ancora quarto nel secondo Quattro di Lillehammer. Rimonta ma non basta; Bob: il podio è ancora ad un passo per Patrick Baumgartner. A Lillehammer altra tripletta tedesca nel 4; Coppa del mondo di bob e skeleton 2025 / 2026 a Lillehammer, in Norvegia: programma, orari e dove vedere gli italiani e le italiane in gara.

Bob, Patrick Baumgartner chiude ottavo in rimonta nel 2 di Sigulda. Altra tripletta tedesca - Dopo due secondi posti consecutivi, Francesco Friedrich rimette le cose in chiaro e torna a dettare legge nel bob a 2. oasport.it