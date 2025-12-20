Blue Origin il video della prima astronauta disabile che parte per lo spazio
(LaPresse) Un’ingegnere paraplegica tedesca è partita per un viaggio spaziale da sogno con altri cinque passeggeri, abbandonando la sua sedia a rotelle per fluttuare nello spazio e ammirare la Terra dall’alto. Gravemente ferita in un incidente in mountain bike sette anni fa, Michaela Benthaus è così diventata la prima persona in sedia a rotelle a volare nello spazio, partendo dal West Texas con la Blue Origin, la società di Jeff Bezos. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
