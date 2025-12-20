Blood West gratis su Epic Games | scarica l’FPS horror retro

Sei pronto a morire, risorgere e morire ancora? Blood West è il regalo che Epic Games Store mette sul piatto oggi, ed è una perla nera che nessun appassionato di sparatutto “vecchia scuola” dovrebbe ignorare. Disponibile a costo zero esclusivamente per le prossime 24 ore, questo titolo sviluppato da Hyperstrange non è il solito FPS dove si spara a tutto ciò che si muove. È un’esperienza immersiva, punitiva e dannatamente atmosferica che ti trascina in una frontiera americana corrotta da forze oscure. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

