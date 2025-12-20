Blitz in un negozio di cannabis a Como | sequestrati 8,5 kg di marijuana

20 dic 2025

C’è anche Como tra le città coinvolte in una vasta operazione nazionale della polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità diffusa. In città, l’attenzione si è concentrata su un cannabis shop di via Milano, ispezionato venerdì 12 dicembre dalla Sezione antidroga. 🔗 Leggi su Quicomo.it

blitz in un negozio di cannabis a como sequestrati 85 kg di marijuana

© Quicomo.it - Blitz in un negozio di cannabis a Como: sequestrati 8,5 kg di marijuana

