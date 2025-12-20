Blitz antispaccio della Polizia | denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I CONTROLLI. Vasta operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga. Denunciati due titolari di negozi in città e uno a Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

blitz antispaccio della polizia denunciati i titolari di tre cannabis shop video

© Ecodibergamo.it - Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video

Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati

Leggi anche: Stretta nazionale sui cannabis shop: nel Brindisino due titolari denunciati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Blitz antidroga della polizia locale. Recuperato un chilo di hashish; Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati; Morto in casa durante il blitz antidroga della polizia: tre agenti indagati; Blitz antidroga finito con la morte di un uomo: convalidato l’arresto della coppia.

Blitz antispaccio della Polizia: denunciati i titolari di tre cannabis shop - Video - Particolare attenzione è stata rivolta ai cannabis shop alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto- ecodibergamo.it

Operazione antispaccio della polizia, denunciati anche i titolari di tre cannabis shop - L'esito di una vasta operazione di controlli legati al traffico di droga tra città e provincia ... bergamo.corriere.it

blitz antispaccio polizia denunciatiBlitz anti spaccio a Milano: la polizia arresta 51 persone - Ha coinvolto anche Milano l'operazione nazionale coordinata dal Servizio centrale operativo della polizia contro lo spaccio di stupefacenti. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.