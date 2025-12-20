Inter News 24 Bisseck Inter, la Supercoppa persa a Riyadh riapre una ferita mai chiusa: i falli di mano d el tedesco diventano un fattore ricorrente e pesantissimo. Una mano tira l’altra e l’Inter finisce sempre per tornare al punto di partenza. La questione, ormai, non è più episodica ma strutturale: quella mano galeotta, inopportuna e decisiva, è sempre la stessa. I falli di mano di Yann Bisseck stanno pesando come un macigno sul 2025 nerazzurro, chiuso senza neppure lo straccio di un trofeo. Un fattore gigantesco, quanto il deserto che circonda Riyadh, da cui per il secondo anno consecutivo soffia un vento contrario all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck Inter, la mano che ritorna: e un 2025 segnato dai rigori concessi

