Bisaccia AV | distraggono il titolare di una gioielleria e rubano vari monili in oro

Bisaccia, furto in gioielleria: denunciate due donne del Salernitano dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Bisaccia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno deferito in stato di libertà due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “ furto aggravato ”. Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti in Bisaccia, presso una gioielleria, a seguito della chiamata del titolare per un presunto furto. Giunti sul posto i militari, hanno proceduto ad identificare le presunte autrici del furto che, bloccate dal proprietario della gioielleria all’interno del negozio avevano già provveduto a riconsegnare la refurtiva, occultata all’interno degli indumenti, per un valore di circa 10mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

