Bioarchia il nuovo nome dell’economia

di Annamaria Spina Quando parliamo di economia, parliamo di numeri, di scelte, di modelli di crescita. Ma parliamo anche di linguaggio, perché il modo in cui nominiamo le cose orienta il modo in cui le governiamo. I numeri misurano, le parole danno direzione. Negli ultimi decenni l'economia ha affinato strumenti sempre più sofisticati per calcolare, prevedere, ottimizzare. Eppure, proprio mentre diventava più precisa, ha progressivamente smarrito il legame con ciò che quei numeri dovrebbero servire.la vita, il tempo, le relazioni, le risorse che rendono possibile l'esistenza. Non si tratta di sostituire l'economia né di negarne la funzione.

