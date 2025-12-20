Bimbo di 1 anno abbandonato in casa piange per ore | salvato dai vicini e da una giovane carabiniera

Un bambino di un anno è stato trovato abbandonato in casa, dove ha pianto incessantemente per ore. I vicini e una giovane carabiniera, ascoltando il suo pianto, hanno immediatamente allertato le autorità e intervenuto per salvarlo. La pronta reazione di chi ha sentito il suo pianto ha permesso di mettere in salvo il piccolo, evitando conseguenze più gravi. Si sentiva il pianto di un bimbo disperato e chi lo ha ascoltato non è rimasto indifferente, attivando la macchina

Si sentiva il pianto di un bimbo disperato e chi lo ha ascoltato non è rimasto indifferente, attivando la macchina dei soccorsi e permettendo di mettere un lieto fine a questa piccola ma grande vicenda.Erano da poco passate le 22.30 di ieri 19 dicembre quando, in un condominio di Carugo, qualcuno.

