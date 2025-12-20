Bimbi nel bosco la curatrice | Sono maturi ma la più grande ha difficoltà a scrivere il suo nome

In una casa famiglia di Vasto, tre fratelli stanno vivendo un periodo di adattamento a nuove condizioni di vita, con regole e rapporti diversi dal passato. La curatrice osserva che, sebbene siano ormai maturi, la più grande ha ancora difficoltà a scrivere il suo nome. Bimbi nel bosco, la curatrice: “Sono maturi, ma la più grande ha difficoltà a scrivere il suo nome”.

A Vasto, nella casa famiglia che li accoglie da alcune settimane, i tre fratelli Trevallion stanno affrontando un cambiamento profondo, fatto di nuove regole, tempi condivisi e relazioni con altri adulti e bambini. Dopo un iniziale momento di smarrimento, l'adattamento è stato rapido e sta procedendo passo dopo passo, con risultati considerati incoraggianti. Le parole della curatrice speciale. A confermare l'evoluzione positiva è Marika Bolognese, curatrice speciale dei minori e legale che segue da mesi il monitoraggio dei servizi sociali.

