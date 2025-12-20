bilancio metropolitano 84 milioni di euro per scuole e strade

Si è svolta ieri, 19 dicembre, a Ca' Corner, l'ultima seduta del 2025 del Consiglio metropolitano e della Conferenza dei sindaci. Al voto c'era l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e il documento unico di programmazione (Dup) del piano delle opere pubbliche per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Il Consiglio metropolitano e la Conferenza dei Sindaci approvano il Bilancio di Previsione 2026-2028. Il sindaco Brugnaro: "Conti in ordine, debito zero. Siamo un ente sano"

