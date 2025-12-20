Si è svolta ieri, 19 dicembre, a Ca' Corner, l'ultima seduta del 2025 del Consiglio metropolitano e della Conferenza dei sindaci. Al voto c'era l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e il documento unico di programmazione (Dup) del piano delle opere pubbliche per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Bilancio metropolitano, 84 milioni di euro per scuole e strade

Leggi anche: Bilancio metropolitano, 84 milioni di euro per scuole e strade

Leggi anche: Romoli fa il bilancio dei 4 anni di presidenza: "Investiti 30 milioni di euro sulle strade e 24 sulle scuole"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bilancio metropolitano, 84 milioni di euro per scuole e strade; Il Consiglio metropolitano e la Conferenza dei Sindaci approvano il Bilancio di Previsione 2026-2028. Il sindaco Brugnaro: “Conti in ordine, debito zero. Siamo un ente sano”; Ultima seduta del Consiglio metropolitano a Ca’ Corner; Bilancio metropolitano 84 milioni di euro per scuole e strade.

Bilancio metropolitano, 84 milioni di euro per scuole e strade - Il sindaco Brugnaro: «Conti in ordine, debito zero. veneziatoday.it