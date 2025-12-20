Bilancio l' affondo di Vignali | Tante promesse annunciate ma la città è ferma

Il bilancio approvato rappresenta, di fatto, l’ultimo atto di questa amministrazione. In un contesto in cui si auspicavano decisioni decisive, si è invece assistito a promesse non mantenute e a una città ancora ferma. La mancanza di scelte coraggiose evidenzia la necessità di un cambio di passo per il futuro. Bilancio, l'affondo di Vignali:

«Quello che è stato approvato è, di fatto, l’ultimo bilancio di questa amministrazione. Proprio per questo ci saremmo aspettati più coraggio e scelte politiche nette. Invece ci troviamo davanti all’ennesimo elenco di annunci, a fronte di pochissimi risultati concreti». È il giudizio di Pietro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

