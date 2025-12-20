Bilancio forti critiche da Nieto | Sotto l’albero mutuo da 3,9 milioni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ARGENTARIO "Un Natale amaro per Monte Argentario. Sotto l’albero un mutuo, non le risposte". Il capogruppo di Svolta Per l’Argentario Marco Nieto interviene dopo l’ultimo consiglio comunale in cui è stato approvato il bilancio di previsione. "L’amministrazione ha fatto trovare ai cittadini di Monte Argentario, per l’ acquisto dell’ex giardino Jacovacci, un "regalo" difficile da scartare – dice Nieto –: un mutuo da 3 milioni e 900 mila euro, che accompagnerà il Comune fino al 2054, con due anni di preammortamento in cui si pagheranno solo interessi. Durante il consiglio il sindaco e la sua maggioranza confermano le aliquote Irpef, contraria l’opposizione: il Comune applica già l’aliquota massima consentita per legge, lo 0,8%, con una soglia di esenzione ferma a 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

