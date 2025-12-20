Bilancio di previsione del Comune il documento sfiora i 300 milioni di euro

È stato approvato nella tarda serata di giovedì dal Consiglio comunale il bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di Udine. Le linee guida del documento si fondano su tre assi principali: servizi, welfare e investimenti sul territorio. La programmazione degli investimenti si inserisce in una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

