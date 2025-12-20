Biglietto di carta addio. App e smartphone per viaggiare sui bus.

La rivoluzione digitale è entrata anche nel trasporto pubblico locale, secondo un’indagine di settore quasi il 90% delle aziende ha già abbracciato la trasformazione. La digitalizzazione si manifesta attraverso l’adozione di un ecosistema di tecnologie avanzate, con l’obiettivo primario di rendere il trasporto collettivo più efficiente e sicuro. Al centro di questa evoluzione vi sono i sistemi IoT (Internet delle Cose), essenziali per raccogliere dati in tempo reale sullo stato della flotta e sulla sua operatività. Questi dispositivi consentono la manutenzione predittiva, riducendo i guasti improvvisi e i conseguenti disagi per i passeggeri, e ottimizzano la gestione dei percorsi per ridurre i consumi e le emissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Rivoluzione sugli autobus di Lodi: addio carta, al via il biglietto elettronico ricaricabile - Da ieri è stato introdotto su tutti gli autobus urbani di Star mobility il Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) che elimina i ... ilgiorno.it

Ryanair, obbligo di carta d'imbarco digitale: dal 12 novembre addio biglietto cartaceo per salire in aereo, le nuove regole - E' stato spostato dal 3 al 12 novembre prossimo l'obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair solo con carta d'imbarco digitale. corriereadriatico.it

Ryanair, addio ai biglietti cartacei: «Imbarco solo con l'app». Il cambio immediato, come comportarsi - Ryanair mette al bando i biglietti cartacei e abbraccia interamente il digitale. leggo.it

