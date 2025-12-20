Biathlon Maximilian Leitgeb centra la piazza d’onore nella sprint della Val Martello in IBU Junior Cup
Arriva il podio per l’Italia nella 10 km sprint maschile della seconda tappa dell’ IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon, in corso di svolgimento in Val Martello, in provincia di Bolzano: l’azzurrino Maximilian Leitgeb è secondo nella gara vinta dal francese Leo Carlier. Il transalpino Leo Carlier, infatti, trova lo zero al poligono e si impone con il crono complessivo di 23’47?5, andando a precedere l’azzurrino Maximilian Leitgeb, al primo podio in carriera sul circuito giovanile, secondo, con un errore in piedi, con un ritardo di 35?9, ed il ceco Jakub Bouska, terzo, con due bersagli mancati nella seconda serie, a 49?6. 🔗 Leggi su Oasport.it
