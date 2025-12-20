Biathlon Johan-Olav Botn vince la pursuit di Annecy e consolida il primato Giacomel risale ed è in top 15
Tommaso Giacomel risale fino al 15° posto nella 12.5 km pursuit maschile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026: l’azzurro, 24° nella sprint di ieri, guadagna 9 posizioni, mentre la gara viene vinta dal norvegese Johan-Olav Botn, che consolida la leadership in classifica generale. Il pettorale giallo di leader della graduatoria, dunque è sempre più saldo sulle spalle del norvegese Johan-Olav Botn, che si prende anche il pettorale rosso della classifica di specialità vincendo la gara grazie al 2020 al poligono che gli consente di tagliare il traguardo in 31’20?8. 🔗 Leggi su Oasport.it
