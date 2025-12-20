Beve una birra in piazza | scatta la sanzione e l' allontamento per 48 ore

Era in piazza e stava bevendo una bottiglia di birra. Gli agenti della Locale lo hanno sanzionato (100 euro) e hanno emesso anche il provvedimento di allontanamento per 48 ore. Il fatto è accaduto a Brugherio nella tarda serata di venerdì 19 dicembre.Gli agenti della Locale, durante un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

