Un percorso immersivo tra storia, spettacolo e spiritualità. Dopo lo stop dello scorso anno a Bevagna torna il Presepe Vivente “ Il Cantico delle Creature ”, che in occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, animerà il borgo il 26, 27 e 28 dicembre. La tradizionale messa in scena è stata presentata ieri (nella foto) e racconterà le vicende della vita di San Francesco e il messaggio universale della sua celebre opera, lungo un itinerario che per la prima volta attraverserà tutto il suggestivo centro storico. Dalle 17 alle 21 di tutti e tre i giorni, più di 150 figuranti, divisi in 11 scene diverse, accoglieranno i visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bevagna, torna il presepe vivente e celebra il Cantico delle Creature

