di Dario Bartolucci Bernardeschi costretto al cambio nel primo tempo della semifinale di Supercoppa con l’Inter: il club rossoblù chiarisce le condizioni. Serata sfortunata per Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo del Bologna è stato costretto a lasciare il campo nel finale della prima frazione della semifinale di Supercoppa Italiana dopo una brutta caduta, arrivata in seguito a uno scontro di gioco che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in casa rossoblù. Bernardeschi è rimasto a terra dolorante per diversi secondi, rendendo necessario l’intervento dello staff medico. Dopo una breve valutazione a bordo campo, Vincenzo Italiano ha deciso di non correre rischi, optando per la sostituzione del giocatore già nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bernardeschi, stop in Supercoppa contro l'Inter di Chivu: le condizioni dell'esterno ex Juventus

