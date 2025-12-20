Bernardeschi ko in Supercoppa | frattura alla clavicola e stop forzato

La semifinale di Supercoppa Italiana di Bologna contro l’ Inter è durata appena quaranta minuti per Federico Bernardeschi. Un contrasto di gioco nelle fasi finali del primo tempo ha messo fine anzitempo alla sua partita e, soprattutto, ha aperto uno scenario ben più serio del semplice cambio obbligato. L’infortunio durante Bologna-Inter. Il momento chiave arriva al 38’. Bernardeschi entra in contatto con Bonny e cade male, impattando in maniera innaturale sulla spalla sinistra. Fin da subito le sue condizioni appaiono preoccupanti. L’intervento dello staff medico è immediato, ma basta uno sguardo per capire che non si tratta di un colpo banale. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Bernardeschi ko in Supercoppa: frattura alla clavicola e stop forzato Leggi anche: Martin, calvario infinito. Cade a Motegi: frattura scomposta alla clavicola destra Leggi anche: Bagnaia vince la Sprint in Giappone, secondo Marc Marquez. Frattura alla clavicola per Martin La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bologna-Inter, Supercoppa italiana: infortunio alla spalla per Bernardeschi; Fantacalcio, Bernardeschi va ko in Supercoppa: Si è rotto; Bernardeschi va ko, Orsolini urla: Si è rotto la spalla; Bologna-Inter, le immagini della semifinale di Supercoppa. Bernardeschi ko, c'è frattura: i tempi di recupero e quali partite salta l'attaccante del Bologna - L’infortunio occorso a Federico Bernardeschi durante la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter si è rivelato più serio del previsto. tuttosport.com

Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero - L'attaccante sarò operato martedì dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter, durante la semifinale di Supercoppa ... corrieredellosport.it

Bologna, brutte notizie per Bernardeschi: frattura della clavicola, operazione e out un mese e mezzo - Federico Bernardeschi è stato sottoposto sabato a esami che hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra. eurosport.it

#Bernardeschi si ferma dopo la Supercoppa x.com

È la clavicola". Federico Bernardeschi non ha usato giri di parole per spiegare quanto gli era appena successo, pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi, rispondendo così a Monica Vanali a bordo campo. Durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.