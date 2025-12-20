Bergoglio santo dell' arte | più che genio è papolatria

C’ è qualcosa di comico nella nomina a “Primo Santo dell’Arte” di Papa Francesco, con maiuscole in evidenza. Per giunta la pseudo-canonizzazione parodica avviene nella nostra povera patria, in cui persino gli asini sanno che il cattolicesimo è la grande potenza culturale per eccellenza e di tutti i tempi. Duemila anni di cultura, talmente alta che a usare questo vocabolo abusato quasi ci si sente in colpa. Michelangelo Pistoletto, ideatore di questa trovata che non gli fa onore-è un nome internazionale dell’arte contemporanea sa bene che i pontefici hanno reso possibile il miracolo delle cattedrali, il salvataggio dei classici, osiamo dire il genio di Tommaso d’Aquino e della Scolastica, l’arte italiana e per conseguenza quella europea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

