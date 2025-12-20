Benfica-Famalicão lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Un’altra vittoria per la squadra di Mourinho?
Con un po’ di ritardo ma ora Jose Mourinho sembra avere trovato la nota giusta per il suo Benfica: nelle ultime gare sono arrivati non solo i risultati ma anche le prestazioni confortanti per la squadra di Lisbona, che vuole ovviamente proseguire su questa strada. Lunedì notte le Aquile chiuderanno il turno di Liga, ospitando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Benfica-Famalicão (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra vittoria per la squadra di Mourinho?
Leggi anche: Benfica-Famalicão (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude con la gara delle Aquile
Benfica-Famalicão lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per la squadra di Mourinho?; Benfica-Famalicão lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude con la gara delle Aquile.
2025-12-22 19.30: Alverca–Porto (Sport2) 20.00: Napoli–Bologna, Rijád (Arena4) 21.00: Fulham–Nottingham Forest (Match4) 21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Spíler2) 21.45: Benfica–Famalicao (Sport2) x.com
Pranzo istituzionale tra Benfica e Napoli: lo scambio di doni e gli ospiti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.