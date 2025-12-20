Benfica-Famalicão lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per la squadra di Mourinho?
Con un po’ di ritardo ma ora Jose Mourinho sembra avere trovato la nota giusta per il suo Benfica: nelle ultime gare sono arrivati non solo i risultati ma anche le prestazioni confortanti per la squadra di Lisbona, che vuole ovviamente proseguire su questa strada. Lunedì notte le Aquile chiuderanno il turno di Liga, ospitando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
