Benevento bollicine in anticipo | la Strega si è stappata in trasferta

Tempo di lettura: 2 minuti Il solito Benevento sparagnino da trasferta? No grazie. Al "Monterisi" la Strega ha dato un segnale di forza spaventoso rifilano un pazzesco 4-0 ad un Cerignola che era reduce da una lunga serie di risultati importanti. Di un tratto il brutto anatrocolo visto troppo spesso lontano dal "Vigorito" si è tramutato in un cigno meraviglioso che ha messo subito le cose in chiaro con una partenza impressionante. Una autentica macchina da gol che anche stasera non ha affatto patito l'assenza che dura da due mesi di Salvemini, attaccante che fino all'infortunio viaggiava quasi alla media di un gol a partita.

Casarano-Benevento 1-0, alla strega manca la forza di reagire - Da Casarano il Benevento è uscito a mani vuote e con qualche certezza in meno e tanto da rivedere e correggere. ilmattino.it

Mastella, spostare Premio Strega? Al Teatro Romano di Benevento - Si faccia al Teatro Romano di Benevento, dove già si svolge da anni la cerimonia di proclamazione della cinquina". ansa.it

Il #Catania pareggia, il #Benevento strapazza il #Giugliano e va in vetta a pari punti con il #Catania SPETTATORI LIVEshorturl.at/KSbsH Con 4 vittorie in 5 gare e il 5-1 alla #Salernitana, il primo mese di Floro Flores sulla panchina dei sanniti rasenta la - facebook.com facebook

