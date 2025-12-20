Benemeriti a Villa Saporiti Consegnati i premi in ricordo di don Malgesini | Vince il bene comune

COMO Lina Bradanini, legale rappresentante dell’ente religioso Sodalizio Terz’ordine Francescano Ancelle del Signore, Noi Genitori Cooperativa sociale e Alfredo Marson, Associazione sportiva dilettantistica Briantea84 di Cantù, alla memoria. Sono le benemerenze consegnate ieri, istituite dall’Amministrazione provinciale di Como alla memoria di don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como il 15 settembre 2020. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e avvallata all’unanimità dal Consiglio provinciale e dalle istituzioni locali, vuole valorizzare chi, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane, abbia svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, diffondendo sentimenti di solidarietà sociale ed economica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

