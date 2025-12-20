Benedetta la Supercoppa che ha mostrato tutti i limiti dei rossoneri
Benedetta Supercoppa d'Italia. Benedetta perché appena mancano all'appello uno, due, magari anche tre titolari, e si abbassa il tasso di concentrazione collettiva (come fa capire Rabiot), i limiti della rosa risultano evidenti e per Allegri sono dolori. E infatti De Winter segnala subito i limiti della propria categoria cedendo tutti i duelli a Hojlund mentre al rendiconto del primo tempo, Nkunku spedisce in curva la palletta del possibile 1 a 0 svuotando l'attacco senza Leao. È vero anche quello che dicono Allegri e Rabiot. Il tecnico sentenzia: «Difendiamo meno bene, troppi gol subiti». Riferimento ai 6 gol collezionati tra Toro, Sassuolo e Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Benedetta la Supercoppa che ha mostrato tutti i limiti dei rossoneri - E il Napoli chiede la squalifica di Allegri per gli insulti a Oriali ... ilgiornale.it
"La Supercoppa se la giocheranno i vincitori di Scudetto e Coppa Italia. La finale sportivamente più giusta in barba a chi tifava per il derby milanese". - facebook.com facebook
