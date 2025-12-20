Bene l’ok al progetto del rondò a SConcordio Passaggi trasparenti

“La pratica sulla rotonda di San Concordio ha portato la minoranza a fare la solita caciara politica, poiché ha stravolto e mistificato i fatti come sono soliti fare quando si trovano in difficoltà. Anche questa volta però sono scivolati su una buccia di banana”. Il gruppo consiliare di Forza Italia, con i consiglieri comunali Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci insieme al segretario Claudio Lazzarini, si rivolge direttamente ai cittadini per informare correttamente del percorso sulla rotonda di San Concordio. “Prima di tutto il progetto, illustrato e discusso i cittadini di San Concordio in una riunione convocata alla piazza coperta, era previsto dal piano triennale approvato nel luglio scorso e successivamente è stata aperta una conferenza dei servizi che si è conclusa il 6 novembre, dando atto di poter procedere alla realizzazione della nuova rotatoria tra via della Formica e via Consani cosi come da progetto di fattibilità presentato - affermano i tre esponenti azzurri -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

