Belledo musical di Natale per l' Oberdan | gli studenti incantano con Sister Act
Grande successo per la festa di Natale della scuola primaria G. Oberdan di Belledo, che venerdì 19 dicembre ha trasformato la sala Don Ticozzi in un vero teatro, regalando al pubblico un'interpretazione originale del celebre musical "Sister Act". Protagonisti assoluti della serata sono stati gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Belledo. Porte aperte per l’Open Day della Scuola Primaria “G. Oberdan” - LECCO – Si è svolta con grande partecipazione l’attesa giornata di Open Day della Scuola Primaria “G. msn.com
Fervono i preparativi per le bambine e i bambini di Belledo! Nuova sfida quest'anno! Ci stiamo esercitando con canti, balli e recitazione… Ci siamo quasi! #scuolaprimariaoberdan - facebook.com facebook
