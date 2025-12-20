Una foto pubblicata sui social, una flebo al braccio e un lettino da ambulatorio, tanto è bastato per far scattare le domande tra i fan di Belen Rodriguez. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha condiviso alcune immagini che la ritraggono all’interno di una clinica nel centro di Milano, distesa su una poltrona medica mentre si sottopone a un trattamento endovenoso. Un’immagine che, a prima vista, potrebbe far pensare a problemi di salute, ma la realtà è ben diversa. A chiarirlo è stata la stessa Belen, che ha voluto rassicurare subito i suoi follower. Nessun ricovero, nessuna emergenza medica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Belen, la verità sulla la foto con la flebo: cosa è successo

Leggi anche: Belen con la flebo sul lettino, la foto a sorpresa: il motivo

Leggi anche: Belèn e Cecilia hanno fatto pace? La foto che svela la verità (e il commento di mamma Veronica)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cecilia Rodríguez parla del legame ritrovato con la sorella Belen Le parole di Cecilia raccontano una verità semplice e bellissima: ci sono rapporti che, nonostante tutto, resistono. “Ci sono legami che resistono a tutto, anche ai litigi più duri. Con Belen ho f - facebook.com facebook