Nelle ultime ore un’immagine condivisa sui social ha attirato l’attenzione di fan e curiosi: Belen Rodriguez distesa su un lettino medico, una flebo collegata al braccio e l’atmosfera tipica di uno studio clinico nel cuore di Milano. Uno scatto che, a un primo sguardo, potrebbe far pensare a problemi di salute, ma che in realtà racconta una storia molto diversa, legata al benessere e ai trattamenti estetici sempre più diffusi tra i personaggi pubblici. Leggi anche: Federica Pellegrini incinta svela se maschio o femmina: l’annuncio a sorpresa La foto che ha fatto il giro dei social. Belen Rodriguez si è mostrata su Instagram all’interno di una clinica milanese, sdraiata su una poltrona-lettino con una flebo e un ago visibile sul braccio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Belen con la flebo sul lettino, la foto a sorpresa: il motivo

Leggi anche: Belen Rodriguez conferma la brutta lite con Cecilia: il grave motivo

Leggi anche: “Controlli fatti, non ho niente e vaff….”: le foto di Raimondo Todaro in ospedale con la flebo allarmano i fan, lui rassicura ed esulta per gli esiti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Belen Rodriguez con la flebo sul lettino, la foto a sorpresa: ma non è come sembra, ecco il motivo.

Belen con la flebo sul lettino, la foto a sorpresa: ma non è come sembra, ecco il motivo - Nelle ultime ore Belen Rodriguez si è mostrata in una clinica milanese distesa su una poltrone- msn.com