Beautiful anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025 | Luna confessa a RJ di avere trascorso una notte con Zende

© US Mediaset Il grande segreto di Luna viene fuori nelle prossime puntate di Beautiful. Stanca di mentire, la ragazza confessa infatti a R.J. di avere trascorso una notte con Zende. Una verità che sconvolge il giovane Forrester, soprattutto quando Luna gli fa presente di essere finita a letto con l’uomo a causa dei tranquillanti, scambiati per mentine, della madre Poppy. A quel punto, R.J. decide di affrontare Zende, certo che si sia approfittato di Luna. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, da lunedì 22 a mercoledì 24 e sabato 27 dicembre alle 13:45 su Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

