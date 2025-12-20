Bastoni nel mirino del Barcellona | il rigore sbagliato non cambia i piani blaugrana

Non è stata una settimana semplice per Alessandro Bastoni. L’errore dal dischetto contro il Bologna, nella semifinale di Supercoppa Italiana, pesa più sul piano emotivo che su quello tecnico, soprattutto per un giocatore che raramente sbaglia nei momenti chiave. Ma se a Milano l’umore è sceso, a Barcellona il giudizio non è cambiato di una virgola. Il Barcellona accelera. Il club blaugrana continua infatti a considerare Bastoni la prima scelta assoluta per rinforzare la difesa. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Catalogna, il pressing del Barcellona non si è affatto attenuato dopo l’episodio negativo in Supercoppa. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Bastoni nel mirino del Barcellona: il rigore sbagliato non cambia i piani blaugrana Leggi anche: Calciomercato Inter, il Barcellona sogna in grosso! Bastoni prossima pedina dei blaugrana? Leggi anche: Mercato Juve, il Barcellona fa spesa alla Continassa? A sorpresa c’è quel bianconero della rosa di Tudor nel mirino dei blaugrana: novità Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna-Inter decisa ai rigori: Italiano e Chivu post semifinale Supercoppa italiana. MD - Bastoni anche nel mirino del Barcellona: il prezzo del cartellino dell'interista non spaventa i catalani - Con la pausa chiesta da Ronald Araujo e l'addio praticamente preannunciato di Andreas Christensen, il Barcellona si guarda intorno in vista dei rinforzi da portare ... msn.com

Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona - A poche ore, ormai, dalla semifinale di Supercoppa Italiana l' Inter deve iniziare a difendersi in vista, già, della prossima estate. fantacalcio.it

Inter, Barella e Bastoni da incubo sotto gli occhi di Gattuso: è allarme playoff. Il retroscena su Esposito e la frase incriminata - Inter, i rigori da incubo di Barella e Bastoni sotto gli occhi di Gattuso fanno scattare l'allarme in vista dei playoff. sport.virgilio.it

#Bastoni nel mirino del #Barcellona per rinforzare la difesa. Il centrale dell’#Inter è uno dei profili più apprezzati sul mercato. A che cifra lo lascereste partire LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24 #internews24 - facebook.com facebook

#Inter, #Bastoni continua a piacere alle big europee #Calciomercato #SerieA x.com

