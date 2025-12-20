Bastoni entra e segna poi lascia il Cesena in dieci | solo un pari con lo Juve Stabia
Il Cesena non va oltre il pareggio 1-1 in casa contro la Juve Stabia. Di Bellich e Bastoni nel primo tempo le marcature, il numero 10 entra a causa dell'infortunio di Castagnetti, segna e nella ripresa si fa ingenuamente espellere. Dopo il rosso i bianconeri controllano le folate della squadra di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
