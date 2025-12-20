Basta lascio il programma Uomini e donne la lite in studio poi l’annuncio choc | tutti spiazzati

Caos nell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 19 dicembre su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi si è congedato dal pubblico prima della pausa natalizia regalando una puntata ad altissima tensione. Nello studio la situazione è letteralmente esplosa nel corso di una discussione accesa, con urla, accuse incrociate e un clima sempre più teso. A un certo punto una delle protagoniste si è alzata, ha perso la pazienza e ha annunciato a gran voce la volontà di lasciare il programma. Tutto nasce al centro studio, quando si sviluppa un confronto infuocato che coinvolge tre volti ormai ben noti al pubblico del Trono Over: Gloria, Barbara ed Edoardo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

