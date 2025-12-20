Libri da regalare a Natale. Il Natale è alle porte e, come ogni anno, scatta il panico da regalo. Cosa regalare al papà, al fratello, al fidanzato o all’amico del cuore che vive di pane e Inter? La maglietta ce l’ha già, la sciarpa pure, la tazza anche. Serve qualcosa di diverso, qualcosa che strappi un sorriso ma che sia, allo stesso tempo, una vera sfida per un cuore nerazzurro. Abbiamo scovato su Amazon la chicca definitiva per queste festività: “ 500 quiz sull’Inter da risolvere mentre fai la cacca “. Sì, avete letto bene. E ammettiamolo: è un’idea geniale. Libri da regalare a Natale: perché questo è perfetto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Basta coi soliti regali: ecco l'idea geniale (ed economica) che piacerà a ogni tifoso dell'Inter

