Basta al precariato La protesta dei ricercatori Cnr a rischio il futuro della ricerca pubblica

Parte da Firenze, dall’area di ricerca del Cnr di Sesto Fiorentino, la mobilitazione contro il precariato che in questi giorni sta attraversando il più grande ente di ricerca pubblico del paese. All’ingresso della sede di via Madonna del Piano è apparso un cartello con un appello chiaro e diretto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Precari in protesta fuori dal Cnr: La ricerca ha bisogno di risorse, stabilizzazioni e regolari assunzioni.

