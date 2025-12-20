Basta al precariato La protesta dei ricercatori Cnr a rischio il futuro della ricerca pubblica
Parte da Firenze, dall’area di ricerca del Cnr di Sesto Fiorentino, la mobilitazione contro il precariato che in questi giorni sta attraversando il più grande ente di ricerca pubblico del paese. All’ingresso della sede di via Madonna del Piano è apparso un cartello con un appello chiaro e diretto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Precari in protesta fuori dal Cnr: La ricerca ha bisogno di risorse, stabilizzazioni e regolari assunzioni.
Ricercatori precari del Cnr, fronte istituzionale compatto in Umbria - Un sostegno trasversale e unanime alle rivendicazioni dei ricercatori precari del Consiglio nazionale delle ricerche. umbria24.it
La protesta dei precari del Cnr, senza certezze anche per 19 anni - Ci dicono nel presidio con le canadesi piazzate davanti alla sede centrale di Aldo Moro che il precariato può durare fino a 19 anni. rainews.it
Lavoratori precari della ricerca occupano sede Cnr a Roma - Al grido "basta precariato", "la ricerca è futuro", i lavoratori precari, dopo una protest ... msn.com
Al grido "basta precariato", "la ricerca è futuro", i lavoratori precari, dopo una protesta con le tende davanti all'ingresso, hanno deciso di entrare nell'edificio - facebook.com facebook
Ventisette anni di supplenze, ma non basta il concorso per sanare l'abuso dei contratti da precari: scatta il risarcimento x.com
