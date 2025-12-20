Basket | Trapani-FIP-LBA cronaca di una settimana caotica

La scorsa settimana in Serie A di basket è stata principalmente segnata da questioni extracampo riguardanti la Trapani Shark e il suo presidente, Valerio Antonini. Questi eventi hanno influenzato il clima e le dinamiche della squadra, lasciando in secondo piano gli aspetti sportivi. Un'analisi approfondita delle vicende è fondamentale per comprendere meglio il contesto attuale e le possibili ripercussioni future.

Più che per le questioni di campo, in sede di Serie A l’ultima settimana è stata caratterizzata, anzi monopolizzata, dalle questioni legate alla Trapani Shark e al suo presidente Valerio Antonini. L’Italia cestistica ha atteso gli sviluppi di quanto accade dalle parti della Sicilia, con da una parte il presidente Valerio Antonini sempre più infuocato e dall’altra tutto il resto del consesso cestistico tricolore. I fatti, solo riferiti agli ultimi sei giorni: il 14 dicembre si gioca Trapani-Udine. Teoricamente il coach sarebbe Alex Latini, ma non può essere indicato come tale: è in tribuna, così di fatto il coach in campo è John Petrucelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Trapani-FIP-LBA, cronaca di una settimana caotica Leggi anche: LBA regular season, Olimpia Milano-Trapani Shark 80-86, terza sconfitta in campionato per l’EA7 di coach Ettore Messina Leggi anche: Inizia una nuova era per il basket italiano. Il presidente di Lba Gherardini: "Alziamo l'asticella" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trapani in attesa: oggi l’incontro tra FIP e Lega Basket sul caso, le news in diretta; Profonda delusione per l’esito dell’incontro fra FIP e LBA; Trapani minaccia la sospensione del campionato. Fip e Lega: “Agito nel rispetto delle norme”; Trapani Shark, il giorno della verità? Oggi vertice FIP-LBA a Roma. LBA contraria a concedere a Trapani Shark il passaggio al 5+5: nuova multa in arrivo? - com, le società della LBA avrebbero espresso con il presidente Gherardini e, di conseguenza, con la FIP il parere contrario alla ... pianetabasket.com

