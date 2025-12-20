Basket Serie B Interregionale Mens Sana attesa dall’ultima fatica sul parquet di Cecina Jokic potrebbe essere presente Out sia Belli che Perin

È la vigilia dell’ultima gara di un discreto 2025 per la Note di Siena Mens Sana Basketball che domani alle 18 scende in campo a Cecina per la terzultima del girone di andata. La formazione di Vecchi arriverà alla sfida in provincia di Livorno forte di nove vittorie di fila (dieci su undici gare giocate) che hanno permesso a Pannini e compagni di essere al momento primi in classifica nonostante una difficile situazione dell’infermeria. Rispetto alla squadra che ha vinto contro Don Bosco Crocetta domani potrebbe rivedersi nel roster a referto Jokic (nella foto), che sta cercando di recuperare dall’infortunio di due settimane fa a Lucca proprio nell’ultima azione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

