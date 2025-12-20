Basket nel turno prenatalizio la Tema Singergie ospita Caserta

Turno prenatalizio di lusso per la Tema Sinergie, che domenica alle 18 ospiterà la Paperdi Caserta, terza forza del girone e tra le pretendenti alla promozione in serie A2. I biglietti si possono acquistare on line su LiveTicket o il giorno della partita dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

