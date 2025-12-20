Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas Probante test contro la seconda della classe
Dopo la vittoria registrata nell’ultimo turno al ’PalaBorzacca’ contro il Versilia, la Cisa Pontremoli riparte oggi, alle 18.15, dallo Scientifico di Pistoia per affrontare l’ Endas. Il calendario dell’11ª di andata della Divisione regionale 2 propone un match sicuramente difficile ma non impossibile per il quintetto gialloblù. "Partita molto complicata perché andiamo a giocare in casa della seconda in classifica – dice il diesse Longinotti – ma ci auguriamo che lo spirito di squadra sia quello visto nelle ultime tre giornate. L’impegno che ogni giorno mettiamo in questa squadra è massimo e indiscutibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo Rieti-Pistoia
Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 2. La Cisa Pontremoli prova a saccheggiare il Bottegone
Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas. Probante test contro la seconda della classe.
Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas. Probante test contro la seconda della classe - Dopo la vittoria registrata nell’ultimo turno al ’PalaBorzacca’ contro il Versilia, la Cisa Pontremoli riparte oggi, alle 18. sport.quotidiano.net
Pistoia Basket, presentato il progetto sociale triennale “RiqualifichiAMO” - Di Nino: «Progetto unico nella storia della pallacanestro italiana» Restituire alla comunità spazi sportivi migliori ... pistoiasport.com
A2 - La Estra Pistoia perde di misura con la Gesteco Cividale - Cividale: Il Debutto di Coach Sacripanti al PalaCarrara Quella di oggi non è una partita come le altre alla Lumosquare. pianetabasket.com
Va’ in trasferta La scuola di basket Per l’ultima gara del 2025 Per la 12° Giornata del campionato interregionale di Serie C giocherà contro il Cus Foggia Forza CCE LSB #questionedife eling #lsblecce #cce - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.