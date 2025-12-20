Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas Probante test contro la seconda della classe

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria registrata nell'ultimo turno al 'PalaBorzacca' contro il Versilia, la Cisa Pontremoli riparte oggi, alle 18.15, dallo Scientifico di Pistoia per affrontare l' Endas. Il calendario dell'11ª di andata della Divisione regionale 2 propone un match sicuramente difficile ma non impossibile per il quintetto gialloblù. "Partita molto complicata perché andiamo a giocare in casa della seconda in classifica – dice il diesse Longinotti – ma ci auguriamo che lo spirito di squadra sia quello visto nelle ultime tre giornate. L'impegno che ogni giorno mettiamo in questa squadra è massimo e indiscutibile.

