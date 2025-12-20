Dopo la vittoria registrata nell’ultimo turno al ’PalaBorzacca’ contro il Versilia, la Cisa Pontremoli riparte oggi, alle 18.15, dallo Scientifico di Pistoia per affrontare l’ Endas. Il calendario dell’11ª di andata della Divisione regionale 2 propone un match sicuramente difficile ma non impossibile per il quintetto gialloblù. "Partita molto complicata perché andiamo a giocare in casa della seconda in classifica – dice il diesse Longinotti – ma ci auguriamo che lo spirito di squadra sia quello visto nelle ultime tre giornate. L’impegno che ogni giorno mettiamo in questa squadra è massimo e indiscutibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas. Probante test contro la seconda della classe

Leggi anche: Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo Rieti-Pistoia

Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 2. La Cisa Pontremoli prova a saccheggiare il Bottegone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas. Probante test contro la seconda della classe.

Basket La Cisa si misura a Pistoia con l’Endas. Probante test contro la seconda della classe - Dopo la vittoria registrata nell’ultimo turno al ’PalaBorzacca’ contro il Versilia, la Cisa Pontremoli riparte oggi, alle 18. sport.quotidiano.net